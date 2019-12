Back to basics

Pedro Tourinho (ao centro) e os irmãos Rafael e Guilherme Caldeira elegeram a camiseta básica como o primeiro produto do projeto Milk Supply™. “Passamos dois anos desenvolvendo a melhor camiseta do mundo. Uma peça atemporal e ‘genderless’, feita com algodão Pima do Peru e disponível em três cores essenciais: branco, preto e cinza”, explica Rafael. “Não fazemos promoção, não incentivamos o consumo excessivo e nos comprometemos a buscar as embalagens de volta”, complementa Tourinho. O trio oferece um clube de assinatura, onde os sócios recebem três camisetas a cada três meses e também estão nas multimarcas Pinga e Choix.