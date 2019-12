Back in the game

Com mais de 90 lojas espalhadas por cidades de todos os cantos do mundo – como Índia e Japão, além das metrópoles Nova York, Londres e Milão –, a Seven está de volta ao Brasil, com a abertura de duas lojas. Uma em São Paulo, no Shopping Iguatemi, e a outra no Rio, no Village Mall – quinta e sexta, respectivamente. O empresário Esber Hajli é quem está por trás do reposicionamento da marca de jeans premium no País. “Nossos preços serão alinhados aos internacionais, deixando claro o novo momento da marca por aqui”, diz Hajli, que foi responsável, anos atrás, por trazer outra grande marca de jeans premium para cá.