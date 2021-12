Azul fez hoje seu primeiro voo direto de São Paulo para Fernando de Noronha

A Azul estreou hoje seu primeiro voo direto saindo ao aeroporto de Congonhas para Fernando de Noronha, no Recife.

As aeronaves vão decolar uma vez por dia em cada uma das duas cidades. Os voos diários serão operados pela Azul com os jatos Embraer E2, com capacidade para até 134 passageiros.

Segundo a companhia, a escolha por Congonhas leva em conta o fato de que a maioria dos voos do Sul e do Sudeste passa por São Paulo. O Estado também é o que mais leva turistas para a ilha.

“Isso vai diminuir o custo da passagem para os turistas nordestinos, vai gerar mais vagas de voos para os moradores de Noronha, que já possuem taxa diferenciada, e estimula a economia do setor turístico”, explica Guilherme Rocha, administrador da ilha. Ele estava no voo inaugural assim como outros moradores e empresários de Noronha, como o fotógrafo Iapa e Tuca, filho e sócio do pousadeiro Zé Maria.