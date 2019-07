Aventura no gelo

O velejador Beto Pandiani vai embarcar – com uma equipe – em sua oitava expedição em barco sem cabine, capaz de navegar em lugares rasos, como estuários de rios. Filho de Corrado Pandiani – também velejador na Itália, nos anos 30 –, ele sairá do Alasca em junho de 2021 com o objetivo nada trivial de contornar o Estreito de Bering, navegar pelo oceano Ártico e cruzar a Passagem Noroeste – uma sequência de estreitos ao norte da América, acima do Círculo Polar Ártico, que ligam o oceano Atlântico ao Pacífico. “Nos anos recentes, por causa do derretimento do gelo, essa passagem começou a se abrir em alguns meses do ano”, explica. O destino? A Groenlândia. O objetivo da viagem é levar pesquisadores e uma equipe de cinema, para fazer um documentário. O grupo busca patrocinadores. “Se é possível sair do Alasca e chegar à Groenlândia, por que isso acontece? A viagem é a prova de que alguma coisa mudou. Os cientistas vão explicar o porquê.”