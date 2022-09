Avatar de Sabrina Sato vai ter apartamento no mundo real e receberá visitas de celebridades

Satiko, avatar de Sabrina Sato no metaverso, vai pular o muro virtual e morar em um apartamento de verdade. Projetado pela arquiteta Cláudia Albertini, o imóvel será inaugurado no dia 30 de outubro, no empreendimento Haus Mitre Brooklin, na zona sul de SP. A ideia é que o apê funcione como um hub para produção de conteúdo e ações publicitárias da própria apresentadora e de outros artistas e influenciadores. Cauã Reymond e Deborah Secco já confirmaram uma visita para realização de gravações por lá. A própria Kika Sato, mãe de Sabrina Sato, irá usar o espaço para registrar aulas de culinária.

O apartamento tem um atmosfera “japandi” – termo usado para designar o estilo de decoração que une o designe japonês com o escandinavo. “Tenho um olhar atento para inovação. Satiko se tornou a primeira persona do metaverso a ter um apartamento físico. Isso se conecta com o meu desejo por experiências e oportunidades”, disse Sabrina Sato.

O Tan Tan, em Pinheiros, é o 62º melhor bar do mundo de acordo com famosa lista internacional

O Tan Tan é o 62º melhor bar do mundo de acordo com a prestigiada lista The World’s 50 Best Bars (são listados 100 estabelecimentos). O Tan Tan ganhou 25 posições em relação ao ano passado – quando apareceu em 87º. O bar, que fica em Pinheiros, tem carta de coquetel desenvolvida por Thiago Bañares, Alex Mesquita e equipe. Essa coluna recomenda experimentar o Sweet Caroline (com shochu de cevada, vermute seco, syrup de cumaru, tintura de priprioca e solução salina). No próximo dia 4 serão divulgados os 50 primeiros.

O rosto trans muito além da harmonização

Pioneira no tratamento facial de pacientes trans, a dermatologista Bianca Viscomi acaba de ter sua pesquisa publicada pela revista internacional Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. Desde 2019, ela trabalha com pacientes voluntárias que buscavam ter um rosto que refletisse sua identidade de gênero e não apenas harmonizá-lo.

Bloco de Notas

FEIRA DO LIVRO. O Governo de SP recebe inscrições para a missão que levará até dez empresas para a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. Essa será a 7ª missão de 2022 do programa CreativeSP.

CONCERTO. João Bosco e Hamilton de Holanda apresentam-se pela série Concertos Brasileiros da ACTC – Casa do Coração. A renda será revertida para a entidade. Hoje, às 21h, no Teatro Santander.

UM CHEIRO ESTRANHO. Às vésperas do 1º turno, o Instituto Não Aceito Corrupção lança a campanha “Isto está me cheirando a corrupção…”.