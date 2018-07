Semana da criança em julho? Decreto que sai hoje no DO do Município obriga os 54 shopping centers paulistanos a oferecerem fraldários aos frequentadores. A multa, para os “esquecidos”, é de R$ 10 mil.

