Canção ‘Superfantástico’ ganha novos versos em musical do Balão Mágico

Autor de quase todas as versões em português das canções do icônico grupo “Balão Mágico”, Edgard Poças visitou um ensaio do musical “Em Busca do Balão Mágico” e acabou adicionando um contracanto à letra de “Superfantástico”. Agora, durante a segunda estrofe, ouve-se também a frase “é felicidade viajando num balão”. “A gente fez questão de manter a identidade das músicas, mas se passaram 40 anos. Então, buscamos uma linguagem que conversasse com as crianças em 2022”, disse a diretora musical Laura Visconti. A peça, que estreia no dia 17 de setembro (no Teatro das Artes – Shopping Eldorado), tem curadoria da própria Rede Globo. No elenco mirim estão Rafa Gamba, Lorenzo Galli, Gab Cardoso e Pedro Galvão. Os participantes originais do “Balão” dos anos 1980 (Mike, Simony, Tob e Jairzinho) devem visitar o elenco antes da estreia ou na abertura da temporada.

Após show de Rosalía, estrelas fizeram ‘a festa’

Ludmilla organizou um disputado – e estrelado – afterparty pra convidados depois do show da cantora Rosalía no Espaço Unimed. Juliette, Pablo Vittar e GKay foram algumas das celebridades que tietaram a espanhola. A plateia também caprichou no figurinos: couro, roupas de motoqueiros e alusões ao estilo da ‘motomami’.

Série de reportagens publicadas no Estadão sobre expedição ao ‘continente gelado’ vira livro

A jornalista Luciana Garbin e o repórter fotográfico Clayton de Souza viajaram até a Ilha Rei George e outros locais antárticos e mostram o que viram no livro Expedição Antártida: Uma Viagem pelo Extremo Sul do Planeta. Escrito em forma de diário, a obra lançada pela Editora Letras do Brasil resgata reportagens publicadas no Estadão sobre a vida na Estação Antártica Comandante Ferraz, reconstruída após um grande incêndio, nos navios da Marinha e em bases de outros países – e detalha a história de pesquisadores e militares. Sábado, às 18h30, na Livraria da Vila, na Vila Madalena.

Bloco de Notas

FESTIVAL DE GAMES. O programa CreativeSP, das secretarias estaduais de Cultura, Relações Internacionais e da InvestSP, promove hoje o SP Day na Gamescom, feira de games que acontece na Alemanha.

PANTANAL. O restaurante Loup lança o projeto “Loup convida” com menu assinado pelo chef pantaneiro Paulo Machado até o dia 4 de setembro.



IGUALDADE. O prazo final para as empresas enviarem seus dados para o Índice de Igualdade de Gênero da Bloomberg termina 30 de setembro.

LITERATURA. Rosiska Darcy lança hoje edição da Revista Brasileira, da ABL, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi