Autêntico Panini

Mais uma empreitada de Rogério Fasano passa a ocupar a charmosa esquina do Itaim, onde o restaurateur já opera seu Trattoria Fasano. Agora, a escolha do empresário é dedicada aos sanduíches, o Gero Panini. Sua intenção foi a de voltar no tempo e dedicar seu novo empreendimento a este tipo de gastronomia – ele também foi sócio do Forneria. Em soft opening há alguns dias, a casa abre as portas a partir de amanhã. “Panini é algo muito italiano. Em qualquer canto daquele País você come um sanduíche delicioso, é impressionante. Eu quis trazer um pouco deste habito italiano para cá”. Na ótica de Fasano, São Paulo é uma cidade com grande influência italiana e portanto, a aceitação deve ser fácil. “Se você fala para alguém ‘vamos lá comer um panini, ele vai saber o que é”, acredita.