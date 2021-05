Ausência de Alckmin marca filiação de Rodrigo Garcia ao PSDB

A ausência de Alckmin marcou o ato de filiação de Rodrigo Garcia ao PSDB, ontem, no WTC, na zona sul da cidade. O ex-governador ficou sem espaço para disputar o governo do Estado em 2022, com o projeto de lançar o vice-governador.

Leia Também Itaú muda campanha publicitária com Maluhy Filho

Ausência 2

A cúpula tucana, ligada a Doria e a Bruno Covas, porém, pisa em ovos ao falar do futuro político de Alckmin. “Ele é uma liderança importante e tem papel fundamental no partido. Ainda é cedo, vamos dialogar com todos”, afirmou à coluna Marco Vinholi, do PSDB estadual.

O evento foi palco também para quem defende votos de todos os filiados do partido nas prévias.

De peso

Além de um Google doodle, homenagem do Google em sua página de abertura, Ruth de Souza ganhou outro presente por seu centenário. O Itaú Cultural abriu a capa do seu site com material dedicado à Ruth e se engajou na campanha do Dona Ruth: Festival de Teatro Negro, exibindo a primeira de 100 cartas que celebram o legado da atriz e serão reunidas em outubro.

Até a abertura do festival, o portal da instituição publicará duas novas missivas por mês.

De peso 2

Tatiana Quintella fechou a participação da atriz Vanessa Giácomo para o próximo filme da Popcorn, O Reencontro, que terá direção de Rafael Primot.

Álcool ao mar

Flavio Sarahyba mostra seu otimismo por dias melhores e volta a investir no Rio de Janeiro. Abre no fim do mês, em Ipanema, mais uma filial do Boteco Boa Praça, cuja matriz é em São Paulo. Em sociedade com o grupo paulistano Alife.

O bar ocupará o icônico imóvel em frente à praia onde funcionou o Jazzmania.

Parece e não é

Hoje, no Dia Mundial sem Carne, Cello Camolese Macedo, comemora a criação de sua start-up 100% vegetal, batizada de Amazonika Mundi. Ela usa carne de fibra de caju para substituir a proteína animal em hambúrguer, almôndega e no “siriju”, um bolinho análogo à carne de siri. As receitas são resultados de uma parceria com a Embrapa.