Aumentar fundo eleitoral era ‘manobra previsível’, diz advogado

Fundo perdido?

A manobra para aumentar o Fundo Eleitoral de R$ 1,7 bilhão para R$ 3,7 bilhões, conduzida no Congresso pelo relator Cacá Leão – no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – “era mais que previsível”, diz Daniel Falcão, advogado especialista em direito eleitoral.

Isso porque “as eleições para prefeito e vereador são muito mais caras para os partidos, pois acontecem em 5.570 cidades do País”. Além disso, os candidatos têm na memória “a campanha a pão e água que viveram em 2016”.

Fundo 2

Mas o advogado faz duas ponderações. O tempo para aprovar esse aumento é escasso – ele só valerá em 2020 se for sancionado até início de outubro. E Falcão ressalta que o valor proposto é uma estratégia. “O relator pede alto, R$ 3,7 bi, para negociar uma redução “aceitável” a algo em torno de R$ 2,5 bilhões”.

Quem é que lê

Quem é, afinal, o leitor brasileiro? A pergunta uniu o Itaú Cultural ao Instituto Pró-Livro – e o resultado será uma nova edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil.

Elogiado estudo do comportamento leitor do brasileiro, os “retratos”, com a parceria, terão espaço para uma coleta de dados mais ampla. E assim se torna possível identificar os que leem, especificamente, literatura nacional. O trabalho de campo, antes focado basicamente na leitura regional, abordará agora todas as capitais do País.

Tarsila em alta

A mostra Tarsila Popular chega aos dias finais batendo recordes. Já foi vista por 332 mil pessoas – na terça passada, por 8.454 – com filas de até cinco horas. A exposição vai até domingo.

Domingo verde

Mais de 200 parques organizam neste domingo passeios especiais, com viagens de barco e observação de aves. A campanha Um Dia no Parque, promovida pela Coalizão Pro-UC, inclui a Cantareira, o Jaraguá e a Mata de Santa Genebra, na Grande SP.