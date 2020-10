Aumentam as fraudes cometidas por postos de combustíveis na pandemia

País do Gerson

Houve, até o mês de setembro, uma alta de 5% nas fraudes cometidas por postos de combustíveis. A explicação, segundo o Instituto Combustível Legal, se relaciona à falta de fiscalização por conta da pandemia. Cortaram-se verbas e o acesso de fiscais do grupo de risco.

Gerson 2

Estima-se que a dívida ativa destas empresas com os estados do Rio, São Paulo, mais o que devem à União já soma aumento de R$1,5 bilhão.

Não custa…

José Serra apresentou projeto que prevê a inclusão da Atrofia Muscular Espinhal (AME) no rol de doenças mapeadas no teste do pezinho.

O senador atende pleito dos familiares de crianças com essa doença genética. Quanto mais cedo o diagnostico, maior chance de combate.

Corrida

Gilmar Mendes solicitou o gabinete de Celso de Mello, no STF, por ser mais espaçoso e destinado a decanos. Marco Aurélio Mello, que vai se aposentar em 2021, não quis.

Saculejo

A Sabesp foi autuada em quase R$ 6 milhões por realizar obras – na rede de água e esgoto na rua Palacete das Águias em SP – sem alvará de instalação e TPU da Prefeitura. E por deixar a superfície “imperfeita”, segundo a Secretaria das Subprefeituras.

Consultada, a Sabesp afirma que tinha autorização do município e que não foi notificada formalmente.

Sua cara

A expo 100x Retratos de Portinari, que estava prevista para novembro deste ano, provavelmente entrará em cartaz no fim do primeiro semestre de 2021 na Casa Roberto Marinho. Será a maior exposição de retratos do pintor já montada.

Entre as personalidades pintadas estão Manuel Bandeira, José Lins do Rêgo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Pagu e Vinicius de Moraes. “Ele fez cerca de 500 retratos, isso é só uma parte”, diz Ralph Camargo, um dos curadores da mostra.

NY-SP

A Millan agora representa o americano Peter Halley. Mostra do artista está sendo planejada para o primeiro semestre de 2021. No dia 28, a galeria realiza uma live no Instagram.

Nascido em Nova York, em 1953, Halley é figura central no movimento neo-conceitualista dos anos 80.