Augusto Aras decide submergir por um tempo

Frustrado com o que acredita serem incompreensões, Augusto Aras decidiu submergir e deve ficar longe da mídia por um bom tempo.

Ao que tudo indica, segundo fonte da área jurídica, não gostou de ver as mesmas pessoas – as que não aguentavam mais titulares da PGR acusando sem materialidade– , agora querer que ele faça… o mesmo.

Estranha

Jerome Powell, do Fed, explicou, ontem, porque o banco central americano decidiu não adotar juros negativos: não se tem avaliação conclusiva sobre o controle da curva de juros.

E mais: defendeu que o objetivo final da política monetária é levar a economia para maior geração de postos de trabalho possível.

Estranha 2

Resumo da economia mundial no twitter da Monkey Stocks: o Planeta virou uma grande start-up e os bancos centrais são os investidores anjo.

Aiiii…ai

Com cerca de 520 mil seguidores só no Facebook, o quase partido de Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, tem postado dados conflitantes. Dia 11, publicou que, por meio de ações do governo brasileiro, foram “preservados 9,3 milhões de empregos”. Dia 12, esse número aumentou para 10 milhões.

Investimento no combate à pandemia? Valor pulou de R$ 349 bilhões para R$ 1 trilhão em 24 horas. Não exibem origem dos dados.

Do momento

Na onda dos protestos antirracistas, Orlando Silva, ex-ministro de Lula, tem destacado o fato de ser o único candidato negro na corrida pela Prefeitura de São Paulo.

O pré-candidato pelo PCdoB já procura marqueteiro e vice pra a campanha.

Momento 2

Silva exibe, em suas redes, o programa Papo Preto. Semana passada, recebeu o advogado Silvio Almeida e para agora, convidou Lázaro Ramos.

O partido desistiu, ao menos neste ano, de fazer a discutida mudança de seu nome.

Multinacional

O Novo já tem 37 candidatos a vereador na cidade de SP e deve aumentar. O processo seletivo durou oito meses e teve 175 inscritos. No que consiste? Envio de vídeo com apresentação pessoal, prova de aderência aos valores do Novo e conhecimentos básicos sobre a legislação.