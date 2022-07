Atriz surda, Gabriela Grigolom, é estrela de longa sobre a própria realidade

Nas filmagens de “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte” o som da claquete foi substituído por um sinal. Assim como grande parte da comunicação verbal que acontece normalmente no set de um longa. Protagonizado pela atriz surda Gabriela Grigolom, o filme – que acaba de ser finalizado – retrata a história de Lola, jovem negra e com deficiência auditiva que luta para cuidar da filha e lida com o envolvimento em um triângulo amoroso, além de dificuldades para manter de pé sua cia de teatro. “Para mim foi um desafio atuar frente às câmeras, me comunicar com o diretor Bruno Costa, e com a equipe, todos sinalizando”, conta Gabriela.

A equipe do longa também contou com o intérprete de libras Jonatas Medeiros, a pequena Sofia, filha na “vida real e no cinema” de Gabriela, e de outro integrante surdo, o diretor assistente Giuliano Robert. Recentemente, a americana Marlee Maitlin – única surda a receber um Oscar de melhor atriz – foi eleita membro do conselho da academia.