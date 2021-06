Atriz Mari Oliveira estreia filme em Cannes

Mari Oliveira estreia como protagonista do filme Medusa, de Anita Rocha da Silveira, com pré-estreia no Festival de Cannes – previsto para 6 de julho. “Estar no festival é realizar o sonho da minha adolescência”, confessa Mari. “Ouvi tanto que ser artista não era profissão pra quem vem de onde eu venho”, explica a bailarina, atriz, dubladora e estudante de cinema, nascida em Anchieta, zona Norte do Rio. Mari também criou em 2018, o canal Tela Preta TV – “produzido inteiramente por pessoas pretas”.