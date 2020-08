Isolada em seu apartamento, a atriz e psicóloga Flavia Garrafa se prepara para estrear três espetáculos no Zoom. Eles compõem o projeto Me Ajuda a Olhar. “Temas como a pressão do cotidiano, a crise com o corpo, o fascínio e a repulsa causados pelo medo e as relações familiares e sociais em tempos de pandemia serão abordados nas peças”, informa.