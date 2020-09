A quarentena fez com que a atriz Janaina Suaudeau aproveitasse o momento para retomar traduções de peças futuras. “O trabalho do tradutor necessita de tempo e muita paciência. Desde julho, retomamos os ensaios do meu monólogo Ninho, que vai estrear agora em outubro por live streaming. Eu traduzi essa peça do meu amigo Marc Garcia Coté e a direção será do Bruno Guida”.