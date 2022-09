Atriz e apresentadora Maria Gal quer ser a Oprah Winfrey brasileira

Maria Gal prepara a segunda temporada do talk show Preto no Branco, do qual é apresentadora e produtora. Ela se inspira em uma das maiores apresentadoras de todos os tempos e concorda quando a coluna diz que ela quer ser a Oprah Winfrey brasileira. “Uma das minhas referências profissionais sem dúvida é a Oprah. Não só pelo seu lado enquanto comunicadora e produtora mas também por seu posicionamento enquanto mulher negra e ativismo.” Dona de uma produtora de audiovisual voltada para temas de representatividade racial, Maria também é atriz. Está no ar na novela do SBT, Poliana Moça. Além de Oprah, ela exalta a importância de Viola Davis para a sua vida e o movimento negro em geral. Esteve com a protagonista de A Mulher Rei, no Copacabana Palace, durante a pré-estreia do filme, na semana passada. “Foi incrível, ainda estou absorvendo essa experiência.”

Eliminatórias de ‘Prelúdio’ em outubro

A TV Cultura começa a gravar, no dia 1º de outubro, a nova temporada do Prelúdio, apresentado pelo maestro Júlio Medaglia e por Roberta Martinelli. A atração, que se consagrou por revelar jovens músicos que atualmente brilham em grandes orquestras pelo Brasil e em várias partes do mundo, terá gravações abertas ao público. Para acompanhar as eliminatórias – que acontecem nos dias 1º e 22 de outubro e 12 de novembro, no Teatro Franco Zampari, os interessados devem enviar e-mail para preludioplateia@tvcultura.com.br. A final acontece no dia 4 de dezembro, no Teatro B32.

‘Boat Show’ movimenta mais de R$ 300 milhões

O empresário e apresentador Roberto Justos visitou a 25ª edição do São Paulo Boat Show, maior evento náutico da América Latina. Com embarcações que vão de R$ 79 mil a mais de R$ 30 milhões, o evento segue até quarta, no São Paulo Expo. A feira deve movimentar mais de R$ 300 milhões em negócios este ano – além de receber cerca de 40 mil pessoas.

Bloco de Notas

ANIVERSÁRIO. O MASP celebra o seu aniversário de 75 anos com uma ação especial para os seus visitantes no dia 1º de outubro. Para comemorar a data, cada ingresso comprado dará direito a um acompanhante para visitar o museu.

ANIVERSÁRIO 2. Evy Lyne Senses comemora 40 anos de história da loja com uma exposição de obras inéditas de Romero Britto. Na quarta, das 18h às 22h, na Av. Ibirapuera, 2835.

INOVAÇÃO. A Worc, plataforma de food service, realiza amanhã, no prédio do Insper, o Inovação 360º no Food Service. Entre os palestrantes estão Simone Galante (Galunion), Ricardo Garrido (Cia. Tradicional de Comércio) e Fábio Sant’Anna (McDonalds).