Ator Ricardo Tozzi vai abrir restaurante português no Jardim Europa

O ator Ricardo Tozzi agora também é empresário do ramo gastronômico. Ele vai abrir, em parceria com outros sócios-investidores, a Casa Cascais. Com inauguração prevista para a primeira quinzena de setembro, o novo complexo comercial ocupa um casarão de 1934 (tombado pelo Patrimônio Histórico e localizado no Jardim Europa). O lugar abriga o restaurante Pátio das Cantigas – especializado em culinária portuguesa (com a chef Conceição Costa). Além do restaurante, o espaço conta com café, empório, salão de beleza e uma academia, que irá funcionar apenas sob reserva. Estão previstas ainda lojas de grifes de moda. “Esse casarão tombado é uma joia. Cada detalhe foi pensado para que as pessoas tenham uma experiência que une cozinha portuguesa, arte e um consumo de luxo despretensioso.”

No mesmo palco, Osesp e Cia. de Dança defendem Villa-Lobos

Entre os dias 15 e 18 de setembro, a Osesp e a Cia. de Dança apresentam o programa “Noite Villa-Lobos”, na Sala São Paulo. Serão dois números apresentados, sempre com orquestra e bailarinos em cima do palco – e com coreografia de Miriam Druwe, inspirada na imaginação e no lirismo das telas de Di Cavalcanti.

Caco Ciocler será Dom Pedro no 7 de setembro

Caco Ciocler será Dom Pedro no espetáculo Vozes da Independência, que revisita o Grito do Ipiranga com foco em novas vozes e narrativas. A apresentação acontece no dia 7 de setembro, como parte das comemorações do Bicentenário, com organização da Secretaria Municipal de Cultura de SP. A direção é de Georgette Fadel e Paula Klein. Com dramaturgia de Dione Carlos e direção musical de Salloma Salomão. A cena do Grito da Independência terá a participação da cavalaria do exército brasileiro trajados com os uniformes oficiais.

Vidas transformadas inspiram espetáculo

“Um Arco-íris Colorindo o Céu” é o novo trabalho do Barracão Cultural, escrito e interpretado por Eloisa Elena e dirigido por Carlos Gradim e Murillo Basso. Depois de estrear no Sesc Ipiranga, o espetáculo tem cinco novas apresentações gratuitas na Oficina Cultural Oswald de Andrade, entre hoje e sábado. Embora tenha sido escrito antes da pandemia, o texto é quase profético ao tratar da necessidade de nos adaptarmos a situações difíceis repentinamente.

Bloco de Notas

PROTAGONISMO. O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) organiza na próxima sexta o 9° Fórum Liberdade e Democracia. Sob o tema Protagonismo em Tempos Adversos, o evento, que acontece no WTC Golden Hall, conta com a participação de nomes como Juan Guaidó e Tallis Gomes, listado pela Forbes Under 30 e eleito pelo MIT como um dos jovens empreendedores mais inovadores do mundo.

IMIGRAÇÃO. A série Passaporte Feminino está em fase de gravação colhendo depoimentos de mulheres que vivem como imigrantes em SP. A direção é de Carol Massière. Estreia em 2023, no Lifetime.

DEBATE. Antonio Neto, Aldo Rebelo e Madeleine Lackso fazem debate após sessão do filme Utopia Brasil, dia 17 no Cine Belas Artes.