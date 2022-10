Ator Felipe Velozo passa por ‘efeito sanfona’ radical para viver lutador de MMA

O ator baiano Felipe Velozo está na série “Vale dos Esquecidos”, na HBO Max, em dois papéis. Faz Dalva, uma prostituta do século 18, e Coyote, o lutador campeão de MMA. Para viver o atleta, o artista precisou fazer meses de musculação e uma dieta intensa para entrar em forma. No início das gravações, em 2020, foi a primeira vez que Felipe conseguiu ganhar 10 kg de músculo e massa magra, porém, os trabalhos foram interrompidos por conta da pandemia – e a condição física conquistada ficou para trás. Dezoito meses depois, o ator voltou a pegar pesado antes do retorno ao set.

“Treinava sete dias por semana. Entrei no jiu-jítsu, intensifiquei os treinos de boxe, voltei a nadar e correr, além da musculação. Me esforcei muito e consegui ganhar 10 kg de novo, isso em apenas dois meses. Puxado, né? Imagina passar por esse processo duas vezes?”, disse. Velozo também está na novela das seis da Globo, “Mar do Sertão”.

Votação aberta para o Prêmio Espírito Público

A votação do prêmio Espírito Público, dado aos servidores públicos que criam projetos para mudar a realidade de suas regiões, será online e aberta ao público. A Secretaria de Educação da Bahia está na disputa com um projeto de formação de professores para uma educação antirracista. A votação vai até o fim do mês. Pelo site premioespiritopublico.org.br.

Bob Wolfenson faz ensaio fotográfico para comemorar 60 anos de escritório de arquitetura

O escritório Aflalo/Gasperini arquitetos está comemorando 60 anos de fundação e, para celebrar a data, os sócios-diretores Roberto Aflalo Filho, Luiz Felipe Aflalo Herman, Grazzieli Gomes Rocha e José Luiz Lemos posaram para as lentes do fotógrafo Bob Wolfenson. O ensaio foi produzido em preto e branco, seguindo a linha de trabalho de Wolfenson, que nas últimas cinco décadas transitou entre a publicidade e projetos artísticos. Para compor o cenário, foram usadas poltronas da marca Branco&Preto, criada na década de 1950 por Roberto Aflalo, um dos fundadores do escritório.

BLOCO DE NOTAS

PORTUGAL. O Itaú Cultural inaugurou em Lisboa, no dia 30, a exposição Arte Cibernética – Obras da Coleção Itaú Cultural, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT). Composta por nove obras de diferentes artistas, como Regina Silveira e Jon McCormack.

ITÁLIA. O artista visual italiano Francesco Di Tillo apresenta gratuitamente o documentário REMOTO – Além de Toda Dúvida Razoável na quinta-feira, no Instituto de Arquitetos do Brasil (IABsp), na Vila Buarque, em SP. Após a exibição do filme, haverá um bate papo com o artista, que vive em Bolonha, na Itália.