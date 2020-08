Ator argentino celebra liderança do filme ‘Água de Porcos’, que estreia no Brasil em 2021

Juan Manuel Tellategui celebra a liderança do filme Água dos Porcos, de Roly Santos, em julho, na plataforma Cine.Ar da Argentina, sua terra natal. “Foram mais de 33 mil visualizações em dois dias”, conta o ator, radicado no Brasil desde 2011. Aqui, o filme noir se chamará Águas Selvagens e estreia no próximo ano. Tellategui aproveita a quarentena para concluir a pós-graduação em filosofia e artes, e planejar o espetáculo comemorativo de seus 25 anos de carreira, em 2021. “Quando isso passar, vou celebrar nos palcos do Brasil e da Argentina”, avisa.