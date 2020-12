‘Ato de doar e agir nos pereniza’, diz banqueiro Sergio Rial em evento de fim de ano

Sozinho no palco por mais de uma hora, Sérgio Rial, do Santander, era só emoção no evento de fim de ano, anteontem.

Abrindo mão de suas habituais fantasias, entradas surpreendentes ou atrações como Ivete Sangalo e Michel Teló, o banqueiro – acreditem – levou às lágrimas vários funcionários que o acompanharam online. “A indiferença nos mata, aos poucos e silenciosamente, enquanto o ato de doar e agir nos pereniza”, ponderou.

Poeta 2

Rial escolheu, como mote este ano, a frase “juntos em um só coração”, e decidiu ancorar às margens do Rio Pinheiros uma plataforma de 230 metros quadrados – altura de um prédio de três andares – projetando mensagens de otimismo para 2021.

New born

Tabata Amaral, ao presidir sessão plenária que aprovou o Fundeb sem verba extra para escolas religiosas, quinta-feira, atraiu em enxurrada de comentários nas redes sociais. Até, ontem, foram mais de 14 mil curtidas.

Way in

Em tempos de pandemia, famílias com ente querido internado em UTI estão contratando médicos assistentes. Como o contato é limitado, assim é possível ter um pouco mais de informações.

Vem aí

A Japan House São Paulo abre 2021 com duas exposições inéditas. A partir de 12 de janeiro, entra em cartaz Embalagens: Designs Contemporâneos do Japão, destacando este item da vida contemporânea, as embalagens.

E no dia 26, obras de Shoko Kanazawa ocupam o térreo na mostra em Do: O Caminho de Shoko Kanazawa, destacando o Shodo, a caligrafia – manifestação poética e filosófica popular no Japão.

Beethoven

O pianista Pablo Rossi, junto com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis e as cantoras líricas Rosana Lamosa e Denise de Freitas, farão concerto online para homenagear os 250 anos de Beethoven.

Onde? No Teatro Sérgio Cardoso. Ele será transmitido ao vivo pela plataforma #CulturaEmCasa, hoje.

Beethoven 2

As peças serão intercaladas por obras visuais e poemas, como Ode à Vida, de Pablo Neruda, e literatura, com trechos de Hamlet, de Shakespeare.

Tendência

Filme brasileiro, que fala sobre a chegada de nuvem tóxica obrigando as pessoas a ficar em casa, foi selecionado para o Festival de Sundance de 2021.

Acredite ou não, A Nuvem Rosa – escrito e dirigido por Iuli Gerbase – foi produzido antes da pandemia.