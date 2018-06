Ativistas contra a construção das torres de Silvio Santos no Bixiga reuniram-se anteontem em frente à Câmara. Com presença de Zé Celso, a passeata saiu do Teatro Oficina carregando cartazes como “A torre cai, o parque fica”. A votação do projeto que cria o parque não tem ainda data definida.

Em paralelo, a Minha Sampa montou mobilização que remeteu 2 mil e-mails aos vereadores.