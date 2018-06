Ativistas da Rede Novos Parques vão protestar contra ‘direito de protocolo’

Ativistas da Rede Novos Parques vão caminhar, na sexta, do Theatro Municipal até a Prefeitura. O protesto defende a eliminação definitiva do “direito de protocolo” – suspenso por liminar do MP – dos empreendimentos imobiliários nas áreas verdes.

Com esse “direito”, construtoras não precisam adequar os projetos imobiliários protocolados antes de 2016 às novas restrições do plano diretor. O assunto vai ser votado no TJSP nos próximos dias.

Leia mais notas da coluna:

+ Neofeminismo ‘é a voz da geração atual’, diz atriz global

+ Dilma passa o 1.º de Maio em Buenos Aires