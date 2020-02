Atitude de Eduardo Bolsonaro foi “midiática”, rebate novo líder do PSL na Alesp

Novo líder do PSL na Assembleia Legislativa a partir de 1.o de março, Rodrigo Gambale disse à coluna ter recebido “com surpresa” a postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro, no Twitter, criticando sua vitória na disputa pela liderança e colocando-o como opositor do presidente Jair Bolsonaro. O Zero 3 era favorável ao deputado Castelo Branco.

“Isso que o Eduardo fez foi uma novidade para mim. Uma surpresa. Foi para criar uma situação midiática, Não sei por que essa incitação a uma divisão. Na nossa bancada estadual, não tem essa divisão que a gente vê (na bancada) em Brasília”.

Na sua conta pessoal do Twitter, o Zero 3 postou um quadro com os rostos dos 15 deputados da bancada do PSL em São Paulo e escreveu que “Gambala faz parte do grupo opositor a Jair Bolsonaro, liderado pelo deputado federal Júnior Bozzella”.

Janaína Paschoal está no grupo dos parlamentares que deram a vitoria apertada, por 8 a 7, a Gambale. E foi ao Twitter protestar, sem também citar a postagem do Zero 3. “Resgatem minhas entrevistas. Não sou e nunca fui Bolsonarista”. E elogiou petistas ao avaliar que estes não atacam a si próprios.

Mais cedo, Gambale usou o Instagram para rebater. Postou uma foto com a bancada estadual completa com o título “Aviso aos desavisados: não há racha na bancada em São Paulo”. E criticou o que chamou de ” discurso separatista”, sem citar, porém, o nome de Eduardo.

Rodrigo Gambale é jornalista e radialista. Mas, ao contrário de muitos bolsonaristas, não tem o arsenal de seguidores dos colegas.

O deputado estadual Douglas Garcia afirmou que ele e o ex-líder Gil Diniz vão continuar sendo “mini Bolsonaros” dentro da Alesp. “E vamos continuar batendo no Governo Doria. O Gambale é mais moderado, mais alinhado ao Doria. Agora, diferentemente de lá (das bancadas do PSL em Brasília), não temos racha aqui”.