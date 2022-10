Atari e War estão entre os brinquedos mais buscados em site de venda

Os brinquedos clássicos, e que marcaram a infância de muita gente, ainda fazem parte da vida dos brasileiros. De acordo com levantamento feito pela OLX, War, Lego, Atari, Velotrol e quebra-cabeças foram os mais buscados e vendidos na plataforma em setembro.

Outra pesquisa realizada com mais de 6.500 usuários sobre a intenção de compra para o Dia das Crianças, apontou que 16% dos entrevistados pretendem adquirir ao menos um brinquedo para presentear seus filhos e enteados (52%), sobrinhos (15%), netos (12%), afilhados (9%) ou irmãos (6%).

Era um uniforme, mas virou brinquedo

A FedEx Express está ampliando seu programa de reciclagem de uniformes no Brasil com a produção de brinquedos para doação. Desta vez, 85 peças de uniformes foram transformadas em 250 brinquedos que serão doados a entidades sociais. A reciclagem prolonga a vida útil dos tecidos e diminui a geração de resíduos no meio ambiente.

BLOCO DE NOTAS

PRESENTES. A rainha da bateria da Rosas de Ouro, Ana Beatriz Godói, vai distribuir 300 unidades de brinquedos para os pequenos, nesta quarta-feira, a partir das 11h. As senhas foram entregues aos pais antecipadamente por meio do projeto social da agremiação Samba Se Aprende na Escola.

APRENDER. Nos dias 15 e 29, o Sesc Santana oferece a oficina Crianças: brincadeiras e brinquedos indígenas, com Silmara de Fátima Cardoso.