Chef Alex Atala, do D.O.M, leva alta gastronomia para eventos corporativos

O chef Alex Atala e a multinacional Sapore, que atua no serviço de refeições para ambientes corporativos e industriais, se uniram para criar a “7 Gastronomia por Alex Atala & Sapore”. A ideia é prestar um serviço de catering de luxo e levar a cozinha de autor para eventos sociais e empresas. “Enquanto a Sapore proporciona toda a estrutura de produção e capacidade de distribuição, o chef Alex Atala traz a experiência da alta gastronomia às refeições”, comenta Daniel Mendez, presidente da multinacional. Entre as opções de pratos estão o pirarucu grelhado com manteiga de ervas e o cupim assado com redução de vinho tinto. “A união da expertise de cada um constrói um novo modo de levar a comida de chef para as pessoas”, disse Atala.

Bailarino recebe título honorário em Londres

Carioca de Vila Isabel, Thiago Soares conquistou o mundo como astro do Royal Ballet e único medalhista de ouro do Teatro de Bolshoi. Atual diretor do Ballet de Monterrey, o bailarino foi escolhido pela King’s College de Londres para receber o título Honorário de Doctor of Letters, que terá sua cerimônia de entrega no dia 9 de novembro. Doctor of Letters ou Doutor Honoris Causa é um reconhecimento dado a personalidades de grande projeção que tenham contribuído para o progresso de uma área como letras, artes ou cultura em geral.

Bloco de Notas

FECHADO PARA REFORMA. O Museu Afro Brasil (MAB), instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de SP, vai fechar temporariamente a partir de amanhã em razão de uma reforma que ocorre em suas instalações. A reabertura será no dia 5 de novembro – com programação especial do Mês da Consciência Negra. Hoje, data de aniversário de 18 anos da instituição, a entrada será gratuita.

NO CONSELHO. O economista Ricardo Amorim passa a integrar o Conselho de Administração da 2W Energia.

LITERATURA. Walcyr Carrasco está confirmado para a 3ª edição da Feira Literária de Tiradentes. A FLITI ocorre entre os dias 3 e 6 de novembro, em Tiradentes-MG. Ele se apresenta na Arena 1, no dia 5 de novembro às 18h15.