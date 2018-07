Um dos mais importantes jornais da Espanha, El Mundo, não economizou ao falar da atuação de Neymar ontem, contra o México. Disse que o craque do PSG apareceu “para restabelecer a ordem e reclamar sua hierarquia”.

E antecipou sua previsão para a escolha do melhor da Copa: “Mbappé é a grande sensação do Mundial, mas Neymar está mais perto de subir ao alto do pódio”.

Leia mais notas na coluna:

+ Economista defende Neymar e ataca o ‘politicamente correto’

+ Malala vem falar de educação e direitos femininos em SP