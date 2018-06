Atacante da seleção doa imagem para campanha da Cruz Vermelha de SP

Atacante da seleção brasileira, Gabriel Jesus decidiu doar a sua imagem à próxima campanha de arrecadação de agasalhos da Cruz Vermelha de São Paulo, que começa na terça-feira com a meta de ajudar 20 mil pessoas. A história de superação do atleta e o fato de ele ser do Jardim Peri, na zona norte de São Paulo – uma das comunidades apoiadas pela Cruz Vermelha –, fez com que seu nome para padrinho da campanha fosse unanimidade dentro da instituição. “Tive uma infância simples mas, como sempre digo, Dona Vera nunca deixou que faltasse nada para a gente”, disse ele, referindo-se à mãe. “Então não cheguei a sofrer com o frio, mas vi de perto muita gente passar por necessidades, inclusive amigos”, explicou sobre por que resolveu apoiar a iniciativa, intitulada “Aqueça São Paulo”. A coleta de agasalhos vai até setembro.