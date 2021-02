Astrólogos preveem que ‘bolha de dinheiro’ estoure ainda este ano

Os mais respeitados economistas nacionais e internacionais se recusam a fazer qualquer previsão a curto ou médio prazo sobre a “bolha de dinheiro” que viaja pelo mundo, sem encontrar pouso rentável.

Entretanto, astrólogos profissionais apostam que essa bolha vai estourar até maio deste ano. “A configuração dos astros no céu está muito parecida com a de 2000, quando a bolha da Nasdaq furou”, disse à coluna o astrólogo, tarólogo e numerólogo Mauro Emgydio.

Leia Também General Joaquim Luna e Silva terá que escolher interino antes de assumir Petrobrás

Que antes de mergulhar nesse mundo exotérico foi, – durante 15 anos – operador de bolsa no Brasil.

Sem climão?

Depois que Bruno Araújo foi reconduzido à presidência do PSDB enfrentando resistência de aliados de Doria, os dois tucanos voltaram a se falar regularmente. Almoçaram juntos na sexta-feira.

De peso

A Pinacoteca abre exposição dedicada às obras de José Damasceno, dia 13, na Pina Estação. Trata-se da maior já realizada sobre o artista.

Por elas

Teresa Cristina será homenageada com espetáculo musical. Em Cristinas Cantam Teresa, Elen Cristina, Lilith Cristina e Thaís Cristina interpretam canções de autoria da cantora. As apresentações serão seguidas de bate-papo com as Cristinas. Dia 23, no canal de YouTube de Elen Cristina.