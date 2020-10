Associação dos Motoristas de Aplicativos de SP faz denúncia contra empresas ao MPF

A Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo (Amasp) fez uma denúncia ao Ministério Público Federal sobre possível prática de dumping por parte das empresas de aplicativo de transporte.

Segundo o documento, a Amasp solicita auxílio oficial para a investigação e alega que as empresas “derrubam sistematicamente os valores das corridas e, desta forma, os valores recebidos pelos motoristas são cada vez menores, sem que as taxas que devem ser repassadas para as empresas tenham reajuste compatível”. A associação pede que seja instaurado processo de investigação em busca de possíveis irregularidades

De acordo com Marlon do Uber, líder dos motoristas de aplicativos de SP, o método faz com que os motoristas trabalhem períodos maiores para alcançar ganhos ainda menores.