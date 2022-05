Associação de moradores dos Jardins questiona autorização de funcionamento de heliponto

Ame Jardins, associação de bairro da região, clama à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, desde 2019, que revise o Relatório de Impacto de Vizinhança que liberou a operação do Heliponto Quadra Hungria.

“Ele está posicionado no limite de uma área residencial em um edifício de altura muito baixa”, diz Daniela Seibel, vice-presidente da organização. De acordo com a associação, há divergência entre diferentes autorizações com horários diversos para pousos e decolagens. Também relatam dificuldade em consultar documentos.

A Secretaria do Verde informa que a aprovação de funcionamento foi baseada em análise técnica e que houve cálculo do número de ciclos de pousos e decolagens e do nível de ruído provocado.