Assessora da campanha de Hillary desembarca em SP

Rebecca Liao, que assessorou Hillary Clinton nos assuntos de política externa de sua campanha de 2016, desembarca em São Paulo a convite da ICC Brasil.

Vem falar sobre como a tecnologia pode, no atual contexto, impulsionar o comércio internacional. O evento será dia 3 de maio, no inovaBra habitat – do Bradesco.

Leia mais notas da coluna:

+ Lei sancionada por Temer “teria impedido” que Dilma deixasse o poder

+ Juiz impede Estado de pagar R$ 85 mil por retrato de Serra