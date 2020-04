Assessor de Trump diz que coronavírus mata 10 vezes mais que gripe

Anthony Fauci – epidemiologista que ha anos serve a Casa Branca – corrige atitudes de Trump, em entrevista ao “Daily Social Distancing Show”. A favor do isolamento desde o início, o especialista em doenças infecciosas, aconselhou seis presidentes sobre Sars, HIV, Ebola, Zika.

E mais: ele desmistifica a tese propagada no Brasil de que gripe comum mata mais que o coronavírus. “Se você observar a mortalidade da gripe que se repete a cada estação nos EUA, o nível é 0,1% e isso é muito. A mortalidade do coronavírus é dez vezes mais que isso, no mínimo 1%”.

A doença, segundo Anthony Fauci, não só espalha facilmente mas pode ser devastadora para uma parte, em particular, da população. E faz um alerta: nesse momento, não existe prova de algo ou qualquer tratamento eficaz.

O médico conta também que o governo americano não está fazendo o teste, é sim a indústria. “Os respiradores necessários são fornecidos e fabricados pela indústria. Então, trata-se de um casamento entre o governo e o setor privado, onde o governo é o facilitador e a indústria local monta a ação”.

Entre as perguntas feitas no Daily, uma revela situação desarmônica. Sabe-se que o governo, as cidades, o National Institutes of Health, que deveriam, teoricamente, trabalhar juntos, entraram no jogo do ‘puxa-empurra’ entre os estados e o governo federal.

Eis a questão: o que seria necessário fazer para que todas as unidades dos EUA combatam o vírus, mesmo que implementando diferentes medidas?

Sem saída

O Shopping Cidade Jardim, segundo conta Zeco Auriemo, da JHSF, suspendeu a cobrança de aluguéis de lojas para dar apoio aos lojistas. Vai ser difícil cobrar mais pra frente.

Viralizou

Uma pulseira de silicone, de todas as cores e que armazena álcool em gel, faz sucesso em tempos de coronavírus. Custa de R$ 30 a R$ 60 reais e, dependendo da marca, compra-se uma seringa a parte, por R$ 0,40 para inserir o produto. Reserva até 8ml, cada aplicação. E pode guardar também repelente e até hidratante.