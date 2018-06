Às vésperas de deixar o MCT, Kassab cobra repasses à pasta

Às vésperas de deixar o MCT, Kassab enviou ofício à Casa Civil e ao Planejamento. Recado: se não houver repasses para a pasta, obras vão parar. A maior ameaça recai sobre as Gesac – estações bases para implantação do sistema de operação do satélite nacional que ajudará a criar serviços na saúde e na educação.

Segundo Kassab, a gigante Viasat, sócia da Telebrás, avisou que, se o governo não entrar com o investimento previsto, ela tampouco o fará.

