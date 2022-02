As mulheres da Semana de Arte Moderna são celebradas em evento no Teatro Municipal

O evento que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo no último dia 7 para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna teve o intuito de valorizar o papel de Anita Malfatti, Guiomar Novaes, Zina Aita, as artistas mulheres do movimento, assim como Tarsila do Amaral, e provocar discussões sobre a importância da pauta da igualdade de gênero nos dias de hoje.

Celeste Leite dos Santos, promotora do MPSP e gestora do projeto AVARC, se uniu à advogada Gabriela Araujo para realizar o coquetel junto com Vera Simões, da Galeria VerArte. A noite contou com exposição de pinturas, música, canto, manifesto e poesias feitas por mulheres.

Apoiadores da arte no Brasil, como Aninha Funaro Camargo, Bia Doria, Carlos Sanchez, Djamila Ribeiro, Fernando Prado, Marta Suplicy, Neca Setúbal e Renata di Paula, também foram homenageados.

A celebração foi no mesmo teatro em que aconteceu a semana de arte em 1922, renovando conceitos, exaltando a liberdade na criação artística e marcando o que veio a ser conhecido como o início do modernismo no Brasil. / PAULA BONELLI