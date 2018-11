Artistas recebem Ordem do Mérito Cultural

Kati Almeida Braga, Sergio Mendes, Carlos Saldanha, Jorge Caldeira e Thiago Soares são alguns dos escolhidos a dedo para receber a Ordem do Mérito Cultural, dia 28, no Palácio do Planalto.

Na presença de Temer, o ministro e futuro secretário da Cultura de São Paulo Sergio Sá Leitão homenageia 35 pessoas e instituições que contribuem para impulsionar a cultura brasileira.

