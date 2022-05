Artistas indígenas brasileiros são destaque de mostra na Fondation Cartier, na França

A Fondation Cartier organiza a mega exposição “Le Vivans ”, em Lille, na França. Nesta edição, artistas brasileiros de origem indígena são os destaques, entre eles, Jaider Esbell e Ehuana Yaira. Novos nomes como Bruno Novelli também ganharam espaço. “É um momento relevante da nossa arte”, diz José Olympio Pereira, presidente da Fundação Bienal e membro do Comitê de Aquisições da Fondation Cartier.

Marabá perto de virar Hotel Bar Brahma

O Marabá, fundado em 1940, no centro de São Paulo, voltou a operar e será reestruturado – com previsão para se tornar o Hotel Bar Brahma, sob gestão do Fábrica de Bares. Entre as iniciativas está o projeto de manutenção de equipamentos urbanos da redondeza, por meio de crowdfunding – trazendo a sociedade para colaborar com as reformas e gerando contrapartidas como créditos no Bar Brahma ou no próprio hotel.

Independência em seleção de 200 filmes

Uma seleção de cem curtas e cem longas-metragens nacionais fazem parte da mostra 200 anos da Independência em 200 filmes. O projeto, da Amigos da Arte, tem curadoria da crítica de cinema Maria do Rosário Caetano. Os filmes serão apresentados gratuitamente pela plataforma #CulturaEmCasa e a preços populares no Belas Artes. Em junho.

MISSÃO

O vice-secretário de Comércio dos EUA, Don Graves, encerra hoje sua missão comercial em São Paulo. Graves acompanha mais de 150 representantes de indústrias norte-americanas, provenientes de 21 estados e em uma ampla gama de setores, incluindo tecnologia e infraestrutura.

PARÁ. A Arte Pará deste ano, que conta com a curadoria-geral de Paulo Herkenhoff e a curadoria-adjunta e coletiva de Roberta Maiorana, Laura Rago e Vânia Leal, vai homenagear as mulheres. A 40ª edição será realizada em 22 de setembro.

TIMOR. Próximo do aniversário dos 20 anos de independência do Timor Leste, Pedro Bial leva ao ar hoje entrevista com o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Xanana Gusmão. Aliado histórico de Gusmão, José Ramos Horta assume na sexta a presidência do Timor.

Refugiada angolana é estrela de livro e série

A angolana Heloisa Jorge estará nas páginas do próximo livro de Fernando Torquatto, que reverencia a beleza negra. Ela vive no Brasil desde os 12 anos, para onde veio como refugiada. A atriz está em “Sentença”, nova série da Amazon.