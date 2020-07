Artistas começam a compor, em SP, maior museu a céu aberto da América Latina

Com o objetivo de compor o maior museu a céu aberto da América Latina, os murais do NaLata Festival Internacional de Arte Urbana já começaram a ser feitos. Paola Delfim, Marcelo Eco e Pri Barbosa (da esq. para dir.) são alguns dos artistas com obras expostas. “Não é a primeira vez que venho ao Brasil, mas em São Paulo, sim. Sempre tive muita vontade de pintar aqui e estou amando a experiência de estar nesta cidade que é referência em murais”, diz a grafiteira mexicana Paola.