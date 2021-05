Artistas arrecadam 15% a menos em direitos autorais em comparação com primeiro trimestre de 2020

Sem previsão para a volta de shows, por causa da pandemia, artistas e compositores perdem também no que se refere aos seus direitos autorais. No primeiro trimestre de 2021, o Ecad distribuiu R$ 191,2 milhões a 159 mil listados.

O que significa queda de 15% do valor arrecadado na comparação com o mesmo período no ano passado.

Discretamente

Pelo que se apurou ontem, Faustão assinou contrato com a Band… há duas semanas.

Escala

Bruno Covas definiu um aumento significativo da distribuição de marmitas para vulneráveis. E sugeriu envolver as comunidades católicas. Ricardo Nunes, vice prefeito, acertou então com o arcebispo Dom Odilo Scherer, ajuda das igrejas da cidade no preparo e distribuição de 40 mil marmitas a mais, dobrando a produção por dia.

Os programas da prefeitura não conseguiriam dar conta da necessidade.

Diplomacia

Grupo significativo fez manifestação quinta-feira na frente da casa do embaixador chinês Yang Wanming, em Brasília. Inflaram um Ursinho Pooh, personagem da Disney, cujas imagens estão proibidas nas redes sociais do país oriental, depois que memes do ursinho passaram a imitar o presidente Xi Jinping.

Os jovens também exibiram cartazes em defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos em Pequim.

Conexão brasileira

Madalena, de Madiano Marcheti, foi o único filme brasileiro selecionado para o festival New Directors/New Films, e será exibido presencialmente hoje – e dia 9 – no Lincoln Center. Depois, fica disponível também no site do MoMA.

Na rua

A Spcine lança hoje seu primeiro edital para produção de curtas, dentro do projeto Amparo à Cultura. Investimento? R$ 1,8 milhões dividido entre… 18 contemplados. Políticas afirmativas guiarão a seleção: foco em pessoas trans, negros, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, mães solo e gente de áreas de maior vulnerabilidade social.

Na rua 2

O FAMA Museu também lança edital no Estado. Até o dia 12 deste mês, artistas e coletivos podem inscrever projetos inéditos por meio do site da instituição. Os selecionados receberão R$ 50 mil.