Artista português faz do lixo sua arte vem ao Brasil

Famoso por transformar o que os outros jogam fora em belas esculturas – figuras de animais fofinhos que instala pelas ruas de cidades europeias – Bordallo II vem ao Brasil para a Bienal do Lixo, que começa no dia 26, no Parque Villa-Lobos. “Nunca tive problemas para arranjar mais lixo. O meu bem é o mal do mundo”, diz o artista. Usando materiais como plástico, metal e aparelhos eletrônicos, Bordallo quer chamar a atenção para o problema da produção desenfreada de lixo.