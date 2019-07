Artista multiúso

Klebber Toledo, que interpreta o dançarino Patrick na novela Verão 90, vai começar a montagem de Isaura Garcia – o Musical, do qual é diretor artístico e produtor, pela 13th Productions. Ele e seus sócios – Márcia Martins e Rick Garcia, neto de Isaura – preveem a estreia em São Paulo para novembro. A última montagem do musical, no Rio, foi o primeiro trabalho de Klebber na direção e contou com projeções, mapping em 3D e poucos artifícios cênicos. “A área de produção sempre me interessou, gosto dos bastidores, já fiz curso de iluminação, roteiro, direção, produção”, explica o ator, para quem é importante saber o que acontece por trás dos palcos. O espetáculo conta a história da musa da época de ouro do rádio, que ele descreve como “uma mulher à frente de seu tempo”.