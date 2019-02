Artista da Hora

Giulia Be sempre gostou de cantar, mas a timidez a impedia de postar os vídeos de suas composições e interpretações nas redes sociais. Foi na visita ao backstage de um show da banda Maroon 5, que aconteceu o empurrão que faltava. “Eles são minha banda preferida. Cantei um trecho de uma música e o guitarrista me elogiou. Aí, eu criei confiança”, explica. Compondo e cantando desde a infância, a carioca que acaba de passar a maioridade, se surpreendeu quando sua primeira canção, Too Bad, foi escolhida para a trilha sonora da novela global O Sétimo Guardião. “Nem acreditei! Sou só gratidão pelo que está acontecendo”, diz. O videoclipe entrou nas redes sexta-feira.