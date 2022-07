Artista coleta pedras portuguesas descartadas para recriar calçada em seu estúdio

Há dois anos o performer Diego S. Dias passou a coletar os restos não recolhidos das pedras portuguesas que a prefeitura removia do Vale do Anhangabaú. A retirada foi parte da reforma do espaço, entregue ao público no fim de 2021. Desde então, o artista já acumula cerca de mil delas, que leva para seu estúdio no Largo do Paiçandu. Antes de usá-las, Diego lava pedra por pedra com água sanitária. Sua ideia é emular as calçadas dentro da sala e, assim, questionar a preocupação do poder público com a memória histórica e também com o impacto ambiental da substituição dos paralelepípedos de calcário branco e basalto.

“Não é uma questão de oposição ou de situação, mas de civilização. Também tem a questão da absorção de calor pelo calçamento, do descarte desse material que já foi coletado da natureza. E, além disso, a indústria do cimento é uma das mais poluentes do mundo”, diz Dias.

Lá desde o projeto original do Anhangabaú – criado por Rosa Kliass e Jorge Wilheim – o calçamento vem sendo retirado de outros locais simbólicos do centro de São Paulo, como a esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João. O plano é substituir as pedras de 23 ruas do centro como forma de melhorar, segundo a gestão de Ricardo Nunes, aspectos como a mobilidade e a acessibilidade dos pedestres, além de facilidades da manutenção da calçada e de serviços alocados no subsolo. “Daria para manter as pedras e em alguns trechos de forma organizada para facilitar a manutenção desses serviços no subsolo”, diz Dias.

Eternizadas internacionalmente em projeto de Burle Marx no calçadão de Copacabana, as pedras portuguesas estão em diversas cidades do Brasil e em muitos países lusófonos. No centro de São Paulo, não são tombadas pelo patrimônio histórico. Diego cita os projetos de Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da Rocha para o Masp e a Praça do Patriarca, respectivamente, como exemplos a serem seguidos. “No Masp o Museu foi criado mas o chão de paralelepípedo foi mantido no vão. Na praça, o Paulo Mendes fez a reforma sem retirar as pedras”, explica. E usa uma frase de Caetano Veloso para ilustrar seu descontentamento com a situação: “No Brasil tudo é construção e já é ruína”.