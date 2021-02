Arthur Veríssimo mostra epopeia vivida em pesqueiro em série no SBT

Arthur Veríssimo é definitivo. “Durante décadas, estive nas mais diversas festas religiosas, peregrinações e transes coletivos ao redor do mundo. Essa porém, foi a experiência mais fulminante da minha vida”, disse o apresentador, comentando sua estada no pesqueiro e estaleiro Kowalsky – maior embarcação brasileira de pesca industrial. O barco saiu mês passado, do Porto de Itajaí, em Santa Catarina e chegou até o Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. “A jornada foi uma epopeia. Adorei participar e me integrando com a realidade dura e rude destes homens do mar”. Sua aventura virou a série de cinco capítulos, Desafio Em Alto Mar, que estreia amanhã, no Programa do Ratinho, no SBT.