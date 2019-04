Artesanato indígena no Bazar do Dia das Mães

Luciana Pinesi, Carol Toledo (centro) e Fernanda Nogueira, sócias do Bazar da Praça – que incentiva pequenos produtores – vão trazer pela primeira vez artesanato indígena para seu evento. A edição de Dia das Mães, que acontece de 9 a 11 de maio, na Casa Panamericana, terá a presença de ONGs e de um indígena do Alto Xingu, encarregado de vender peças de sua comunidade. Criado há 13 anos, o bazar – que terá cinco eventos no ano – nasceu do desejo de aproximar o trabalho artesanal brasileiro do público consumidor. Para as idealizadoras do evento, a comercialização dos itens pelos próprios indígenas ajuda a fortalecer a cultura no Brasil, aproximando realidades diversas. “Nossa maior riqueza sempre serão as relações humanas, os encontros, as parcerias”, diz Carol.