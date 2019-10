Artesanato da Amazônia inspira estilista

Patricia Bonaldi escolheu o Lodge Mirante do Gavião – localizado em Novo Airão, na Amazônia – fundado pelo empresário Ruy Tone, como cenário das fotos de sua próxima coleção. Lá, a estilista conheceu a Fundação Almerinda Malaquias, da qual Ruy é presidente. A ONG tem um polo de educação ambiental, no qual consegue atender 150 crianças, e equipamentos e infraestrutura para capacitar mais de 20 jovens por meio do artesanato e design em marchetaria. Da visita nasceu a ideia de lançar uma coleção de clutchs de madeira feitas pelos jovens da instituição.