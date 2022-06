Artesã da maison Hermès está no Brasil para mostrar como é feita a bolsa Kelly

Adélia Madele está no Brasil para mostrar para um seleto grupo de clientes da Hermès todo o processo manual por trás de uma bolsa Kelly 28 – um clássico da maison, que começa a ser vendida a partir de R$ 65 mil, com fila de espera no Brasil.

A artesã moçambicana de 28 anos, radicada há nove na França, leva em torno de 18 a 19 horas para fabricar um modelo, com controle rigoroso de qualidade.

A moda confortável de Luiza Trajano

No lançamento da coleção Acredite no Seu Xêro, uma parceria entre Vista Magalu e o estilista Issac Silva, a empresária Luiza Trajano falou sobre sua relação com a moda. “Para mim é comunicação, é forma de expressão. A moda é uma forma de ser eu mesma e me comunicar. Para consumir, eu uso muito a minha intuição e compro apenas o que faz com o que me sinta confortável”.

A empresária também reafirmou seu objetivo de democratizar a moda no Brasil. “Nosso desejo é viabilizar o alcance de tudo a todos, oferecer a muitos o que é privilégio de poucos, rompendo barreiras culturais e conectando o consumidor cada vez mais com propósitos. Nossa ideia é oferecer de tudo para todos, independentemente da classe social”.

CONVERSAS SOBRE O MAR. A Marina Week, maior evento sobre o mar do Brasil, começa hoje e segue até o próximo dia 5. O encontro, que tem como objetivo ampliar o foco na sustentabilidade e na cultura dos oceanos, acontece no Memorial da América Latina. Na programação, totalmente gratuita, seminários de cultura oceânica e economia azul.

Estão programados para os dias 2 e 3, a exibição de curtas internacionais selecionados pelo Ocean Film Festival. Já no dia 4, é a vez dos documentaristas brasileiros apresentarem e discutirem seus trabalhos – no Auditório do Anexo dos Congressistas.

JABUTI RENOVADO. O Prêmio Jabuti convidou cinco grafiteiros e grafiteiras para revisitar o conceito visual da premiação. A iniciativa é uma evocação à Semana de Arte Moderna. Foram convidados: Raiz, do Amazonas; Tereza Dequinta, do Ceará; Rafael Jonnier, de Cuiabá, Marcelo Pax, do Rio Grande do Sul e Ciro Schu, de SP.

DOAÇÃO. A ONG Gerando Falcões doou R$ 1,2 milhão em cartões-alimentação e mais 2 mil cestas básicas físicas para ajudar as vítimas da enchente que deixou quase 4 mil desabrigados em Pernambuco, no último final de semana.

FESTIVAL. A Banda Mantiqueira tem show marcado para 19 de junho, na Galeria Olido, na programação do In-Edit.