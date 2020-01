Arte para todos

De olho em um mercado ainda a ser explorado no Brasil – a venda online de obras de arte – os executivos Paula Caleffi e Alexandre Mathias lançaram a galeria virtual Arterestauro.BR. “Juntamos a minha experiência em história e restauração com a do Mathias em administração para criar um serviço que democratize e facilite o acesso à arte”, explica Paula. “Queremos desmistificar e atrair para esse mercado um novo público, como os jovens da Geração Y. Para isso, optamos, inicialmente, por vender obras de artistas conhecidos, mas com facilidades e preços que equivalem a um bom presente”, diz Mathias. Atualmente, as vendas online de obras de arte representam apenas 9% do mercado global. Outro ponto de atenção do casal é o consumidor de arte que está fora do eixo Rio-São Paulo, região que concentra 84% das galerias, segundo estudo da FGV.