Arte na causa

Fernanda Naman doou uma de suas obras, da série Fênix, em prol da Comunitas – a ONG vai direcionar 100% da arrecadação para ajudar a equipar UTIs de hospitais públicos de São Paulo, por meio de aparelhos e respiradores. “A meta é alta, mas possível de ser alcançada com generosidade. Precisamos somar R$ 3 milhões, através de peças doadas por empresários e artistas de diversos setores”, explica Fernanda. Para concorrer à obra assinada pela artista plástica e outros itens, é necessário contribuir com R$99 no link “vaquinha” da Comunitas. “Depois, você precisa enviar comprovante para receber o número da sorte. O sorteio será dia 20”, avisa a artista.