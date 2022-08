Arrigo Barnabé vai fazer show com canções de Itamar Assumpção

Arrigo Barnabé e Trisca ( grupo formado por integrantes do Isca de Polícia) montaram um show inédito interpretando músicas de Itamar Assumpção (1949 – 2003). Serão duas apresentações no Sesc Pompeia nos próximos dias 13 e 14 de agosto. Fazem parte do setlist clássicos da vanguarda paulista como Negro Dito, Dor Elegante e Fico Louco e músicas menos conhecidas do repertório como Tristes Trópicos, que da nome ao show, e Já Deu Para Sentir. Os cantores Negro Léo, Paulo Barnabé e Nayla Gabrielli já confirmaram participação no espetáculos.

BLOCO DE NOTAS

EXPOCINE. O maior encontro de negócios de cinema na América Latina, e segundo maior evento do tipo no mundo, a Expocine, volta a ser presencial em SP e já tem data marcada: de 20 a 23 de setembro. A programação deste ano estará dividida entre o Cine Marquise e o Hotel Renaissance.

MÓVEIS. A exposição da Coleção Bloch Editores, com móveis de Sergio Rodrigues e Joaquim Tenreiro, vai do dia 12 até o 16 no Copan – com leilão online das peças no último dia. A mostra traz móveis feitos para o prédio da editora (projeto do Niemeyer), além de peças encomendadas por Adolpho Bloch na década de 1990.

BIDIMENSIONAL. A Galeria Millan abre hoje uma exposição com trabalhos inéditos de Dudi Maia Rosa, um dos maiores nomes da arte brasileira, com curadoria de Victor Gorgulho. A mostra Tudo de Novo reúne as obras em resina poliéster pigmentada e trabalhos em pequenos formatos. “Muitas vezes encobertos por sutis camadas de cor, são peças que resultam em delicadas assemblages bidimensionais, cujas composições pautadas por ruídos visuais contrastam com as propriedades cromáticas e de luminosidade dos trabalhos em maior escala”, disse Gorgulho.